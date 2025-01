Ogni mese cento residenti in meno: emorragia senza fine in provincia 

I numeri parlano. Nel 2007 la provincia contava 168.381 residenti, a ottobre di quest’anno per l’Istat (dato provvisorio) sono 148.115: meno 20.266 vale a dire 1.192 all’anno, 99 al mese: un disastro demografico che le classifiche della qualità della vita di fine anno attestano.

La provincia

Centoquattresima tra le 107 province italiane per il Sole 24 Ore, penultima posizione per Italia Oggi. Età media della popolazione 50,2 anni a fronte dei 41,9 del 2002; l’indice di vecchiaia è il più alto d’Italia: 320,2 anziani ogni 100 giovani. Il crollo non si arresta, l’Oristanese nel 2024 è partita con 149.091 abitanti, a ottobre ne contava 148.115: meno 976.

Il calo è dovuto quasi interamente al saldo negativo tra nati vivi e decessi, non c’è stato un solo mese in cui le culle abbiano superato le bare determinando così un saldo negativo di 1.037 residenti. Il saldo migratorio interno (- 210 residenti) è compensato dal saldo migratorio estero, più stranieri in arrivo rispetto agli oristanesi in uscita: +233. Un dato positivo, tra i tanti negativi, se non fosse che a fare le valige sono i giovani laureati che appena possono scappano alla ricerca di un futuro che qui pochi trovano.

Una provincia che invecchia e sempre più povera di cervelli e di finanze; l’Inps nell’ultimo suo report attesta che le pensioni pagate in provincia sono mediamente le più basse d’Italia.

Il capoluogo

L’avvocatessa Anna Maria Uras è presidente della Casa di riposo “Eleonora d’Arborea”, la benemerita cittadina nasce nel 1896 come “Ricovero di mendicità” grazie a un lascito del cavalier Vandalino Casu. «Oggi - racconta la presidente - ospitiamo 60 anziani, molti e molte ultra novantenni, di recente è arrivata una settantenne e questo (sorride) ha abbassato la media. Tutti hanno bisogno di assistenza ma buona parte è composta di uomini e donne autonome e lucidi. Spesso le pensioni non sono sufficienti a pagare le mensilità, in questi casi intervengono i Comuni».

Il Comune di Oristano l’anno scorso ha speso su fondi della Regione un milione e 200mila euro per integrare queste e altre necessità degli anziani, 400mila euro in più rispetto all’anno precedente. Più anziani, più costi.

Futuro nero

Ma la disperazione non si ferma qui. Quest’anno l’Istat prevede che scenderà al disotto dei 30mila abitanti. Da gennaio a ottobre ha perso 217 residenti, da 30.287 è scesa a 30.070.

L’Istituto di statistica vede nero e spiega perché partendo dal calo delle nascite e l’aumento dei decessi che non trova riequilibrio nella migrazione, un fenomeno marginale sia in città che in provincia. La differenza la fa il saldo naturale: meno 222 per una minima differenza rispetto al calo generale.

Nel complesso la città soffre più della provincia. L’età media è più alta e così anche l’indice di vecchiaia. Per quanto riguarda l’età si è passati da 41 anni del 2002 ad arrivare a 50,3 anni fine 2023; l’indice di vecchiaia nello stesso arco di tempo si è triplicata.

Se nel 2002 c’erano 118,3 anziani ogni 100 giovani a fine 2023 la città si ritrova con 332,5 anziani per lo stesso numero di giovani.

Oristano nel 2024 scopre 60,7 individui in età abbastanza anziana ogni 100 che lavorano. C’è un altro dato che conferma la tendenza all’aumento dell’indice di vecchiaia. L’anno scorso il maggior numero di residenti si collocava tra i 55 e i 59 anni con 2.708 unità e tra i 60 e i 64 anni con 2.625.

«Nei prossimi anni - sostiene la Cgia di Mestre analizzando i dati Istat - la situazione è prevista in netto peggioramento in tutto il Paese con pesanti ricadute sulla spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e di assistenza alla persone».

Gli altri centri

Le tre città della provincia sopra i 5mila abitanti perdono ma in misura molto ridotta rispetto al disastro dei piccoli centri. Terralba aveva chiuso il 2023 con 9.633 abitanti, a ottobre 2.024 ne conta 29 in meno; Cabras nei primi dieci mesi 2024 ha chiuso pressoché in parità, da 8.831 a 8.828; Bosa è la città che ha perso di più ma niente di preoccupante, da 7.398 è scesa a 7.347. Ad analizzare i dati a partire dal 2001 al 2023 qualche brivido sale. Uras da 3.094 è sceso a 2.669, Sedilo da 2.442 a 1.934, Ardauli da 1.159 a 760, Busachi da 1.619 a 1.131, Cuglieri da 3.116 a 2.446, Laconi da 2.298 a 1.645. Fordongianus scende sotto i mille, Mogoro in 12 anni ne ha perso altrettanti (da 4.758 a 3.869) e Samugheo 700 (da 3.502 a 2.708).

RIPRODUZIONE RISERVATA