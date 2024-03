Ogni mese 400 feriti nelle strade Nuova stretta su alcol e telefonini 

Dieci incidenti al giorno e circa 400 feriti al mese. Quasi un bollettino di guerra. Le statistiche dell’Aci descrivono un’Isola in cui i pericoli per chi guida sono in crescita costante: da quelli strutturali – asfalto impresentabile, deviazioni che spuntano come funghi, lavori in corso permanenti – ai fattori esterni legati ai conducenti che si incrociano per strada. Abuso di alcol e droghe, eccesso di velocità, uso del telefonino al volante. I tratti più pericolosi si trovano nel Sassarese: è qui che si verifica il 42% degli incidenti più gravi, quelli in cui sono intervenute le forze dell’ordine. Il numero complessivo (1.394 nel 2022) supera la somma di quelli registrati nel territorio della Città metropolitana di Cagliari (853) e della provincia del Sud Sardegna (449). In queste tre zone si concentra l’81% degli scontri tra auto. Numeri che – si spera – potrebbero diminuire se la riforma del Codice della strada darà i risultati sperati. È in arrivo una nuova stretta su chi guida col telefonino, o si mette al volante ubriaco o drogato. Sanzioni più dure anche per chi abbandona gli animali in strada.

Le regole

La multa per chi usa lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Viene inserita anche la mini sospensione automatica, senza l’intervento del prefetto: stop per una settimana se sulla patente ci sono almeno 10 punti, se sono di meno la sanzione è di 15 giorni. I tempi però raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.

Stato di ebbrezza

Tolleranza zero in caso di abuso di alcol. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il grado è più alto, tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva sarà poi proibito circolare senza aver installato sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Chi viene trovato alla guida sotto effetto di stupefacenti invece, per essere sanzionato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test. In caso di positività scatta la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

Autovelox

Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque per chi supera limiti massimi di velocità (fino a 40km/h in più). Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata: fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Cambiano anche le regole per gli autovelox. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave sarà aumentata di un terzo.

Prevista anche la revoca o la sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.

Su due ruote

Più tutele per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili scatta l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. La riforma impone il divieto di guidare contromano e l’obbligo di circolare solo su strade urbane.

I dossi

Sarà poi più facile installare gli «speed tables», ovvero gli attraversamenti pedonali rialzati. «La realizzazione sarà iù semplice e veloce», spiega il deputato della Lega Dario Giagoni, primo firmatario dell’ordine del giorno sull’argomento. «Questo metodo di rallentamento, fino ad ora era equiparato ai dossi artificiali e regolato nell’articolo 42 del Codice. Con la modifica che abbiamo proposto, gli enti interessati all’uso di questo sistema potranno farlo senza le restrizioni previste per i dossi. Una scelta che mira a garantire una maggiore sicurezza stradale nei pressi dei centri abitati».