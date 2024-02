Ogni lunedì doposcuola gratuito per bambini da 6 a 13 anni 

Un nuovo servizio nel centro di aggregazione sociale di via Pira, a Selargius, dedicato al potenziamento scolastico ed educativo.

Attività - a costo zero - rivolte ai bambini fra i 6 e i 13 anni, che si svolgeranno da lunedì nella fascia oraria dalle 15,30 alle 18,30. Un doposcuola dove gli studenti saranno seguiti passo per passo nello studio, a partire dall’aiuto compiti. Il servizio - molto richiesto dalle famiglie - è stato attivato dall’assessorato alle Politiche sociali e gestito dalla cooperativa Agape per conto del Comune.

«L'attività è gratuita e rivolta ai residenti in città», fanno sapere dagli uffici del settore Politiche sociali del Municipio, «ma si potranno accogliere anche i minori non residenti, laddove uno dei genitori lavori nel territorio comunale di Selargius».

Da lunedì si parte con il doposcuola dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per le adesioni - spiegano da piazza Cellarium - è necessario rivolgersi al centro di aggregazione in via Pira, il mercoledì e il giovedì dalle 15,30 alle 18,30.

