«Ogni giorno un incidente, serve un intervento» 

Ogni giorno un incidente nell’incrocio tra via Curie e via Corsica. L’ultimo scontro tra un’auto della Polizia locale e un’altra e, negli anni, non sono mancati anche investimenti di pedoni. Questo incidente – fortunatamente senza importanti conseguenze – ha messo nuovamente in allarme gli abitanti della zona, che da tempo chiedono la messa in sicurezza dell’incrocio con dissuasori.

In via Curie per svoltare in via Corsica si ha la precedenza, ma molti non rallentano più di tanto e non sempre lo stop in via Corsica viene rispettato. In via Venezia ci sono due scuole e la zona è abitata in prevalenza da anziani che ogni giorno escono per andare in edicola, a fare la spesa o a prendere il caffè. «Le varie amministrazioni hanno promesso di fare qualcosa per la sicurezza, invece non è mai stato fatto alcunché», afferma Simone Trincas, residente in via Pasteur. «La macchina che l’altro giorno si è scontrata con l’auto della Polizia locale è finita con le ruote sul marciapiede. Se ci fosse stato un pedone le conseguenze sarebbero state gravi. Devono essere messi degli attraversamenti rialzati sia in via Corsica che in via Curie», osserva Trincas. Fabiana Medda, residente in via Corsica, dice di aver paura quando escono i figli dalla scuola di via Venezia: «Tornano entrambi a piedi. Devono attraversare la strada nell’incrocio maledetto. Sarei più tranquilla se mettessero dei dissuasori con le strisce rialzate». Michele Pani vive a Pirri, ma gli anziani genitori abitano in via Monselice: «Vanno a fare compere in zona quasi ogni giorno. Devono mettere i dissuasori prima che avvenga qualcosa di grave, perché è solo questione di tempo».

