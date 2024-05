«Ogni giorno serve sempre più acqua» 

L’ultimo allarme per la stagione che si sta aprendo lo ha lanciato l’Anbi: «Il turismo estivo è destinato a pesare fortemente sulle risorse idriche», avverte l’associazione nazionale dei consorzi di bonifica. «E qualche dato aiuta a capire le dimensioni del problema. La Sardegna nel 2023 ha registrato circa 4 milioni di turisti, il 90,4% concentrati tra maggio e settembre e soprattutto nelle zone costiere: significa che in quel periodo arrivano oltre 3,6 milioni di ospiti. Nell’Isola l’indice di “intensità turistica”, cioè il carico del turismo sul territorio (sfruttamento delle risorse naturali, produzione di reflui e rifiuti, inquinamento), calcolato in base al numero di arrivi, presenze e permanenza media in rapporto con la popolazione residente e con la superficie interessata, incide in misura maggiore rispetto a tutte le altre regioni del Sud Italia e del 37% in più rispetto alla media del Paese. Per quanto riguarda l’utilizzo d’acqua, la presenza turistica incrementa di 4 litri la media giornaliera pro capite».

L’istituto di ricerca Demoskopica ha studiato un Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst) sulla base di 5 parametri: densità turistica, densità ricettiva, intensità turistica, utilizzazione lorda e quota di rifiuti urbani attribuibili al settore turistico. La Sardegna, ma solo la provincia di Sassari (tutto il territorio settentrionale dell’Isola, Gallura compresa) è a un livello “moderato”. Le destinazioni provinciali che soffrono maggiormente in Italia sono Rimini, Venezia, Bolzano, Livorno, Trento, Verona e Napoli. (cr. co.)

