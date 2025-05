«Ogni azienda bonificherà la “sua” falda» 

La bonifica della falda acquifera inquinata da metalli pesanti a Portovesme non sarà più legata ad un unico progetto consortile. Ogni azienda procederà con la bonifica della parte di falda che ricade sotto il proprio perimetro, con un sistema di pozzi per emungere prima e trattare poi le acque contaminate da un mix di sostanze inquinanti.

Da circa vent’anni il ministero dell’Ambiente è impegnato a far mettere insieme le aziende del polo industriale per un progetto unitario che potesse coprire tutta l’area industriale. Sono diverse le ipotesi progettuali che si sono susseguite negli anni, tra barriera fisica e barriera idraulica. Sembrava che l’accordo tra tutte le parti in causa fosse sempre più vicino, anche se non sono mancati i distinguo per calcolare quanto ciascuna società dovesse investire nel progetto e come dovesse funzionare la gestione. Ma poi il progetto consortile è tramontato. La prima che si è sfilata è Eurallumina che intanto ha presentato il proprio progetto di bonifica della falda acquifera, già autorizzato. Anche Enel ha già avviato l’iter autorizzativo per il progetto di bonifica autonomo, due mesi fa si è svolta in Comune a Portoscuso la conferenza di servizi sugli aspetti urbanistici comunali. «Ci aspettiamo interventi efficaci da parte di tutte le aziende presenti a Portovesme – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – in particolare l’attenzione da parte delle istituzioni dovrà riguardare non tanto la realizzazione della barriera con il sistema dei pozzi, ma piuttosto la fase della gestione, di sicuro quella più delicata dopo il trattamento delle acque. È necessario passare alla bonifica e alla messa in sicurezza con interventi efficaci da parte di tutte le aziende».

Le analisi fatte negli anni dall’Arpas sulle acque della falda acquifera sotterranea hanno sempre restituito una fotografia allarmante delle sostanze presenti e delle quantità, in gran parte ben oltre i limiti di legge. La barriera idraulica, a questo punto, non sarà più consortile. «È da vent’anni che si parla di barriera consortile, l’accordo sembrava vicino ma poi, probabilmente per questioni legate ai costi di gestione per le aziende, non se n’è fatto più nulla e ora ciascuna azienda dovrebbe procedere per conto proprio – dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso – purtroppo, col passare del tempo, la situazione non è migliorata. Gli ultimi dati validati dall’ Arpas sono del 2023 e dimostrano una situazione sempre molto critica».

RIPRODUZIONE RISERVATA