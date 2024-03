«Ogni anno si possono uccidere fino a otto orsi» 

Protesta e imbrattamenti: a Trento gli animalisti sono sul piede di guerra in coincidenza con la seduta del Consiglio provinciale in cui si è discussa la proposta di legge sull’abbattimento degli orsi “problematici”. Per il 2024 e il 2025, in base all’indagine demografica condotta da Ispra l’anno scorso, si potranno sopprimere ogni anno fino a otto esemplari. Con un vincolo: «Non più di due femmine adulte e altrettanti maschi». A partire dal 2026, «le quote massime dovranno essere ridefinite», prevede ancora il testo normativo.

Alla manifestazione, organizzata da Stop Casteller, alcuni attivisti hanno tentato di entrare in aula ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Un’attivista è riuscita a passare mostrando un tesserino da giornalista pubblicista ed è intervenuta durante la discussione srotolando uno striscione. «Questa legge è bracconaggio legalizzato. Ribellarsi è un diritto e un dovere dei cittadini». La seduta è stata sospesa per cinque minuti. Più tardi con la vernice rossa è stata imbrattata la statua dell’orso nella rotatoria del ponte di San Lorenzo. La legge ha ricevuto il via libera unanime del Consiglio delle autonomie locali, che rappresenta tutti i Comuni trentini. Per l’Ordine dei forestali dev’essere legalizzato l’uso dello spray a scopo difensivo. Il ddl è considerato positivo anche dalla Società degli alpinisti tridentini Sat.

