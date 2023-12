Ogni anno duemila pazienti 

«Sulla base delle nostre evidenze cliniche, ci occupiamo di emicrania da oltre 30 anni, non abbiamo evidenziato peculiarità degne di nota relative a incidenza, quadro clinico e anagrafico tra popolazione emicranica sarda e popolazione descritta in letteratura su scala nazionale», spiega la dottoressa Caterina Chillotti, direttrice della Farmacologia clinica dell’Aou di Cagliari. «In altre parole, la nostra popolazione di emicranici non sembra discostarsi da quelle delle altre regioni. Il rapporto maschi/femmina è sempre 3 a 1, il picco di prevalenza corrisponde al periodo di maggiore produttività, anche nei nostri pazienti l’esordio è prevalente nella seconda e terza decade, la disabilità è elevata, i punteggi al questionario Midas (Migraine Diisability Assessment, che misura il grado di disabilità indotto dall’emicrania nei tre mesi precedenti la sua compilazione) di gran parte dei nostri pazienti è elevato forse anche perché giungono alla nostra osservazione dopo anni di malattia e di trattamenti farmacologici sovente inadeguati».

«Accedono alla nostra struttura soprattutto pazienti con una lunga storia di malattia spesso complicata e cronicizzata e con uso eccessivo di antidolorifici e triptani e pazienti in stato emicranico», prosegue la specialista. «La nostra struttura si caratterizza per la gestione in regime ambulatoriale e di Day Hospital dei casi più complessi e refrattari alle terapie convenzionali per bocca e per il trattamento con tossina botulinica. L’attività assistenziale riguarda la diagnosi e terapia delle cefalee primarie, ovvero cefalee ricorrenti che non sono dovute a una patologia organica, ma sono esse stesse la malattia: emicrania con e senza aura, cefalea tensiva, cefalea a grappolo, altre forme di cefalea primaria. Il nostro centro eroga circa 500 prime visite e segue circa 2000 pazienti all’anno».

«I nuovi pazienti possono accedere ai nostri ambulatori prenotando mediante Cup (070/474747) con impegnativa del medico curante», informa Chillotti. «Le visite di controllo sono gestite direttamente dal nostro Centro Cefalee, che è riconosciuto dalla Regione Sardegna come centro prescrittore di farmaci biologici e innovativi (anticorpi monoclonali) per il trattamento dell’emicrania. È attivo un ambulatorio di agopuntura per il trattamento di pazienti cefalalgici resistenti alle terapie convenzionali o per i quali è controindicato il trattamento farmacologico (come pazienti con allergie ai farmaci, donne in gravidanza, eccetera)».

