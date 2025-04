Ogni anno aprono trecento b&b 

Sarà che ancora si riesce a risparmiare qualcosina (poco) rispetto a un albergo. Oppure sarà che sempre più persone preferiscono il carattere meno formale del sistema ricettivo quando si trovano in vacanza. Sta di fatto che l’extralberghiero di Cagliari cresce a ritmi vertiginosi. A rendere l’idea di quanto il fenomeno sia inarrestabile ci sono i dati degli ultimi sei anni: ogni anno nascono in città 300 tra b&b, affittacamere, case-vacanza. Erano poco meno di 1300 le strutture presenti nel 2019, sono 2455 oggi (e 7365 posti letto), la gran parte nei quartieri storici e al Poetto. Un boom frenato solo dalla disponibilità di collegamenti aerei. «Se Cagliari potesse contare tutto l’anno su un pacchetto di voli pari a quello della “stagione estiva”, le strutture crescerebbero senza difficoltà almeno fino a cinquemila», dice Maurizio Battelli, presidente di Extra, l'associazione che riunisce un migliaio di strutture e che da otto anni organizza il più grande salone regione dedicato al mondo dell’extralberghiero.

Il boom

Cagliari città turistica, insomma. «Non solo turismo balneare, Cagliari è una città che ha una ricca offerta, culturale, storica, enogastronomica, sportiva, ambientale per tutto l’anno. In un anno il fatturato dell’extralberghiero è cresciuto fino a 35 milioni di euro», spiega ancora Battelli.

A crescere, non sono solo le strutture ma anche la qualità dell’offerta. «Molti proprietari hanno ristrutturato immobili che, senza una prospettiva di locazioni turistiche brevi, diversamente, sarebbero ancora sfitti e vecchi. Ormai le strutture sono tutte con aria condizionata, arredi nuovi o semi-nuovi, domotica, tante anche con servizi di lusso, come le vasche idromassaggio. Non ci sono ancora tante case con piscina ma questo servizio è legato alla disponibilità degli immobili in città», spiega Battelli.

I contro

Gli stessi proprietari di immobili oggi preferiscono cedere la propria casa con la logica degli affitti brevi: meno tasse, meno problemi legati a contratti di affitto e soprattutto una maggiore e sicura redditività rispetto alle locazioni tradizionali. Risultato: i quartieri storici, dove le strutture extralberghiere proliferano, sono in ostaggio della città. Senza gettare la croce addosso a chi legittimamente sceglie l’affitto breve come forma di investimento, va detto però che «le strutture extralberghiere stanno allontanando i cagliaritani dalla città e cancellando l’identità locale dei quartieri storici, con la conseguente nascita di servizi per i turisti, come la ristorazione, e la perdita di quelli per i cagliaritani», sottolinea Giuseppe Farris. Il consigliere comunale di CiviCa 2024, fin dalla campagna elettorale, conduce una battaglia politica per cercare di governare quello che gli esperti chiamano “turistificazione” della città. Con la sua mozione il Consiglio ha detto sì alla creazione di un fondo affinché ai proprietari di casa che scelgono la locazione tradizionale possa essere esentati dal pagamento dell’Imu. Un piccolo passo, il primo. Perché finora nulla o quasi è stato fatto per provare a governare il fenomeno. «Ci sono città, come Barcellona, solo per fare un esempio, che questo problema hanno cominciato ad affrontarlo. Lì si è deciso di bloccare le nuove licenze turistiche fino al 2028, poi si valuterà. Non dico che dobbiamo seguire la stessa misura draconiana, però bisogna affrontare il problema. Cagliari perde mille abitanti ogni anno, soprattutto giovani, e la città invecchia sempre di più. I quartieri storici stanno diventando come una grande vetrina di un negozio, ma la vetrina è per i turisti, non per i residenti. Un problema ignorato dal redigendo Puc che lo affronta dicendo che dobbiamo evitare di consumare nuovo suolo, ed è giusto, ma a parte prevedere 3000 nuovi alloggi da destinare all’edilizia pubblica, altro non prevede».

RIPRODUZIONE RISERVATA