Ogliastra verso la lista unitaria 

Tre sono troppe, due (forse) pure. L’Ogliastra vira verso una lista unitaria per le Provinciali del 29 settembre. Se così fosse, il candidato presidente dovrebbe essere Alessio Seoni. Cuore Psd’Az, il 52enne sindaco di Villagrande sarebbe l’espressione di accordi traversarli fra i due poli. Il ruolo di vice, sempre stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, potrebbe assumerlo Carlo Lai (50), primo cittadino di Jerzu, esponente del Partito democratico. Il modello unitario, almeno nei nomi, resta comunque suscettibile di scossoni, soprattutto alla luce di quanto scaturirà dal tavolo del centrodestra regionale che, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, è convocato per oggi a Tortolì.

Vertice decisivo

Tanto, se non tutto, dirà il vertice dei sei partiti di centrodestra. La coalizione, stando ai rumors più freschi, dovrà ratificare quella che appare una decisione sempre più probabile, la lista unitaria, appunto. È una questione di numeri e una civica, almeno questa è l’ipotesi che si è fatta largo negli ultimi giorni, sembra poter garantire maggior coesione in un territorio in costante lotta contro il fenomeno dello spopolamento. Il binomio Seoni-Lai accontenterebbe il Pd, sin da subito portavoce di una civica, e parte di esponenti di centrodestra. Resta qualche incognita soprattutto in Forza Italia, che per ammissione del coordinatore regionale Pietro Pittalis aveva annunciato la candidatura di Angelo Stochino, sindaco di Arzana, che evidentemente non ha suscitato (almeno per ora) i consensi necessari per concretizzare l’ipotesi. Per il terzo gruppo, prospettato e confermato inizialmente, non c’è più spazio. L’incursione di un outsider ha stuzzicato un interesse all’inizio dei giochi, perdendo però consistenza con il passare delle settimane.

Tortolì determinante

In virtù del voto ponderato, a giocare un ruolo determinante sarà l’amministrazione comunale di Tortolì con le strategie del sindaco Marcello Ladu, che finora non ha assunto una posizione ufficiale. Un prospetto aggiornato chiarisce che il totale del voto ponderato per Tortolì è di 102, quello di Lanusei 68. Va da sé che con questi due numeri la partita per l’elezione del presidente si giochi tra i due centri capoluogo. Il primo è maggioranza centrodestra, con tesserati di Forza Italia, il secondo è a guida Pd ma al suo interno è folta la rappresentanza dello stesso centrodestra.

