Ogliastra, tesoretto milionario 

Linee di varo, travel lift e bacino galleggiante. Abito su misura per il porto di Arbatax quantificato in una spesa di 10 milioni di euro. Sei milioni e trecentomila euro vanno alla ristrutturazione dei volumi dell’ex Cartiera di Arbatax e altri 5 milioni per il riutilizzo delle acque reflue affinate. In tutto 21,3 milioni di euro per il Consorzio industriale, un quinto del tesoretto complessivo inserito nell’accordo di coesione destinato a migliorare la qualità di vita in Ogliastra. Perché, oltre all’area portuale, le risorse stanziate abbracciano più ambiti, dalla viabilità alle strutture sanitarie.

Distribuzione fondi

Per la sanità in debito d’ossigeno previsti 2,1 milioni di euro. Mentre all’ospedale di Lanusei è attesa la riapertura del punto nascita, il pacchetto prevede lo stanziamento di 800mila euro per completare l’antincendio del presidio e 650mila per ristrutturare Medicina. Per la sanità altri 650mila euro sempre per adeguare l’antincendio al poliambulatorio di Tortolì. Poi c’è il capitolo strade: 10,4 milioni di euro sono stati assegnati alle province di Nuoro e Ogliastra per la manutenzione delle arterie viarie e poco più di 3 milioni per la provinciale 27 con il secondo stralcio dei lavori. Per questa strada che collega l’Ogliastra a Nuoro di soldi ce ne sarebbero anche parecchi (intorno ai 16 milioni) da anni, ma l’unica traccia di intervento si scorge sul tratto tra il bosco di Santa Barbara e la statale 389. La Provincia dell’Ogliastra è beneficiaria anche di 2,5 milioni di euro per ristrutturare l’impianto di compostaggio della zona industriale di Tortolì, mentre il Consorzio di bonifica incamera 4,5 milioni per sostituire le vecchie reti irrigue. I 53 milioni per lo Schema 17, infrastrutturazione idrica del territorio, hanno già prodotto l’effetto polemico di chi ne resterà fuori.

Le reazioni

«Le risorse ci sono. Spetta a noi saperle spendere. E siamo fiduciosi», è il commento di Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd. Esulta Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale: «Il fatto che la presidente Todde, l’assessore Cani e il consigliere Corrias abbiano giudicato positivamente i progetti che abbiamo presentato è motivo di soddisfazione. Con gli interventi previsti incentiviamo il distretto della nautica, valorizziamo gli ex vasconi della Cartiera e destiniamo ai campi 2,5 milioni di acqua depurata che oggi finiscono in mare».

