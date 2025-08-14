Ogliastra, terra di ritmi brasiliani 

Il ritmo brasiliano la guida in giro per il mondo. Da San Paolo a Boston, l’Europa in lungo e in largo, quattro anni in Portogallo e infine la Sardegna, destinazione finale per amore. Carol Mello, 40 anni, cantautrice, polistrumentista e insegnante di musica brasiliana, entra in un coro da piccolissima, segue corsi di chitarra, canto e percussioni. Frequenta l’Università “Cantareira” di San Paolo, studia insieme al percussionista Ari Colares e al grande batterista brasiliano Edu Ribeiro, nominato al Latin Grammy e vincitore di due Grammy Awards.

Le radici e l’Isola

«La mia famiglia ha sempre ascoltato tanta musica – racconta -, la passione è nata da bambina. A un certo punto della mia vita ho deciso di lasciare il caos della metropoli per cambiare stile vita, non sapevo precisamente dove andare. Dopo il periodo passato a Porto sono arrivata a Cagliari per fare visita a un’amica e lì ho conosciuto la mia compagna, così sono rimasta. Si è creato subito un bel legame con quest’isola e con l’Ogliastra, dove ho vissuto e lavorato per quattro anni». Nel 2021 si trasferisce a Tortolì e comincia a lavorare con la Scuola civica di musica per l’Ogliastra, prima a Ulassai, paese con cui mantiene un legame molto speciale, poi a Bari Sardo. Straripante di energia e di idee, collabora con un progetto all’interno delle scuole elementari di Lanusei, organizza vari laboratori di musica nel territorio e crea un gruppo di percussione corporea a Tortolì, una tecnica musicale che utilizza il corpo umano come strumento per produrre suoni. «Trovo molte somiglianze con il Brasile, molto più che con il Portogallo – spiega -, culturalmente qui ho trovato un ambiente molto familiare. Sono riuscita ad instaurare relazioni davvero profonde, le persone sono accoglienti e curiose verso il mio essere brasiliana e verso la mia musica». Con il coro Santanna di Tortolì Carol ha organizzato vari concerti dove la ricca tradizione musicale brasiliana si incontra con quella sarda. «Io e il coro abbiamo un sogno nel cassetto: organizzare un concerto di musica brasiliana. Proprio qui in Ogliastra c’è stato un incontro particolare che ha fatto nascere un progetto: quello con la violinista pugliese Emanuela Lioy. Insieme abbiamo creato un disco che sta per uscire», racconta.

Legame indissolubile

A marzo Carol si è trasferita a Cagliari e sta per aprire una piccola torrefazione, continua a lavorare a diversi progetti in tutta Europa, sia come insegnante che come strumentista, ma il suo legame con l’Ogliastra non si è spezzato. «Ho notato che ogni paese tiene alla sua identità in maniera molto intensa, più che in altre zone dell’Isola. Questo aspetto lo trovo affascinante. Qui, dal punto di vista artistico ci sono grandi potenzialità, forse non valorizzate al massimo come si dovrebbe. Eppure, in tutte le attività che ho proposto in questi anni – conclude – ho incontrato tante persone interessate e piene di curiosità verso il mondo della musica».

