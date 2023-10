Ogliastra su due ruote a Dubai 

L’Ogliastra sfreccia sulle due ruote nei circuiti di superbike degli Emirati Arabi Uniti con un progetto made in Sardinia che si chiama Jann. L’idea di promuovere la propria terra di origine in sella alla sua moto è venuta in mente ad Alessandro Cannas, classe 1974, di Tertenia. Ingegnere meccanico, vanta una formazione professionale acquisita tra il Regno Unito e la Francia. Nel suo curriculum un’importante ruolo maturato a Londra. Nella metropoli inglese lavorava ai sistemi di copertura delle antenne dei sistemi antimissile di Eurofighter. Oggi vive a Dubai ed è il responsabile dell’ingegneria strutturale alla Premier Composite Technologies.

Il progetto

La Sardegna e gli Emirati sono più vicini grazie all’ambizioso #jann_project. L’intento è quello di far conoscere la Sardegna, in particolare la terra ogliastrina, al mondo arabo attraverso la stagione Uae Superbike. Un fitto calendario di gare e di prove s spettacolari circuiti come quelli di Dubai o quello di Abu Dhabi, utilizzato quest’ultimo anche per una sfida del campionato mondiale di Formula 1. Alessandro Cannas, pilota di Superbike, correrà sulla sua Ducati Panigale V2, sulla quale sono stati apposti i diversi sponsor visibili durante le corse. L’ingegnere-pilota ha presentato al mondo in diretta Facebook Jann_project e mostrato la sua moto fiammante. «Il progetto è nato all’inizio dell’estate – ha spiegato – mentre mi trovavo in Sardegna. Nasce per rappresentare la mia Isola e unisce le mie tre passioni: per il viaggio, per la moto e per la mia terra».

Senza fini di lucro

Jann_project è un no profit. «Le offerte degli sponsor – ha spiegato – serviranno esclusivamente a coprire i costi, relativi a video, foto, e promozione social curati da team di professionisti che gestiscono i miei profili». Il marchio Ogliastra – Sardegna sarà sulla Ducati, mentre video e foto che riguardano i ventitré paesi ogliastrini verranno proiettati sia in pista sia nei box durante le gare. L’amore per l’Isola è non ha confini basti pensare al nome del progetto Jann che in arabo significa paradiso. «Ho sentito spesso dire, da chi viene in Sardegna, che quest’isola è un paradiso – ha commentato ancora Cannas – ecco perché ho deciso di chiamare così il progetto». La Ducati, gialla, porta il numero 74 come l’anno di nascita del suo pilota, ha un motore desmodromico, 175 cavalli per 10750 giri. Loghi e marchi sulla moto per portare ad altissima velocità le bellezze e le aziende che fanno grande e valorizzano l’Ogliastra. Ma c’è anche una curiosità, sulla moto anche il volto dell’artista terteniese Albino Manca, celebre per aver realizzato The Diving Eagle, l’aquila in bronzo situata nei giardini di Battery Park a Manhattan. Sono già tantissimi i fan di Cannas. «Porterò l’Ogliastra con me – ha concluso – non solo sui social ma anche quando scenderò in pista».