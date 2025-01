Ogliastra sotto choc Muore la madre di Annalaura Pilia 

Un peso troppo forte da sopportare. La tragedia della sua adorata Annalaura, l’8’ agosto scorso, è stato un dolore immane per Silvia Piu, morta ieri all’età di 47 anni. Un dramma che ha sconvolto Tortolì, Lanusei e l’intera Ogliastra. La donna, che a Tortolì viveva e lavorava, era la moglie di Bruno Pilia, radiologo in pensione dell’ospedale di Lanusei e ultimo presidente della Provincia Ogliastra. La notizia dell’improvvisa scomparsa, nelle prime ore di ieri, ha aperto le porte a un dolore collettivo che si dilata cinque mesi dopo quel nefasto pomeriggio estivo, quando la piccola velista Annalaura Pilia, 10 anni appena, perse la vita mentre si allenava sul suo open skiff nelle acque del porto di Arbatax. Sconvolta e segnata da un dolore profondo, la cittadina si è stretta attorno ai familiari della donna e il Comune, interpretando i sentimenti comunitari, ha annullato tutti gli eventi programmati per l’Epifania. In segno di lutto spenti lampioni, luminarie e giostrine tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio.

La tragedia

Insieme ad Annalaura si era spento anche il sorriso di mamma Silvia. Che, ieri, ha raggiunto il suo angelo volato in cielo l’8 agosto. La mamma ha convissuto con la sua mancanza cinque mesi. Lunghi ed estenuanti, con il cuore lacerato da un dolore che nessun genitore dovrebbe mai provare. Sono state tante le dimostrazioni d’affetto che la comunità e le istituzioni hanno manifestato, in questo lasso di tempo, alla famiglia Pilia-Piu. Ieri, appresa la tragica notizia della scomparsa di Silvia, l’amministrazione comunale guidata da Marcello Ladu ha fatto calare un velo su tutti gli intrattenimenti che le associazioni avevano organizzato per festeggiare la befana. «Il sindaco, unitamente all’amministrazione comunale, a seguito della tragedia appresa questa mattina a Tortolì in cui è deceduta la nostra cara concittadina Silvia, esprime profondo cordoglio e si unisce al lutto della famiglia. La città di Tortoli perde una madre che ci ha lasciato troppo presto, in segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale previste per l’Epifania, in tutto il territorio comunale sono state sospese». È attesa una folla immensa ai funerali di Silvia Piu che si terranno alle 15 di oggi nella chiesa di Sant’Andrea, la stessa in cui il 10 agosto era stato celebrato analogo rito per il suo amato tesoro. Alla tragedia era seguita l’apertura di un’inchiesta della Procura di Lanusei che indaga per omicidio colposo.

Il cordoglio

Infiniti messaggi di cordoglio anche sul web. Lo ha espresso anche l’Asl Ogliastra, azienda per la quale Silvia Piu lavorava come collaboratrice negli uffici amministrativi del poliambulatorio di Tortolì. «Prendi la sua manina e stringila forte», ha scritto Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra e papà di una compagna di classe di Annalaura. Quella classe che è rimasta orfana della piccola ma che, al primo giorno di scuola, le ha riservato comunque un banco su cui sono stati posati fiori e pupazzi. È stato come se il banco fosse stato convertito in un tappeto da gioco. Di recente, il consiglio d’istituto ha intitolato la biblioteca delle scuole elementari centrali all’alunna che amava sport e poesie. Ieri anche le parrocchie di Tortolì hanno annullato tombolate e festicciole che avrebbero dovuto allietare il pomeriggio dei bambini prima del rientro a scuola previsto per oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA