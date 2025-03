Ogliastra in soccorso del Campidano, i dubbi dei sindaci  

Oggi di acqua ce n’è a sufficienza. Il Bau Muggeris intravede il pienone, ma la Regione potrebbe dimezzare la risorsa accumulata negli ultimi due mesi. Venticinque milioni di metri cubi d’acqua, tanto invocata dagli ogliastrini, sarebbero destinati al Campidano meridionale e alla zona di Isili Nord, territori dove il comparto agricolo è in emergenza. Al 28 febbraio nella diga più consistente dell’Ogliastra sono stati misurati 49,65 milioni di metri cubi (+20,53 milioni rispetto al 31 gennaio). Un indicatore pari all’87,7 per cento del volume invasato.La proposta della presidente della Regione, Alessandra Todde, ha acceso il dibattito politico sul territorio.

Bene comune

Alessio Seoni è sindaco di Villagrande, centro in cui insiste la diga di Bau Muggeris gestita dall’Enel (la convenzione è in scadenza nel 2029). «I comuni ogliastrini – sostiene il primo cittadino – non devono rivivere le criticità della scorsa estate. È vero che l’acqua va condivisa perché è un bene comune e fin qui siamo tutti d’accordo, però mi aspetto una concertazione su dati e strategie. Perché il trasferimento della risorsa se si fa adesso è un discorso, se lo programmi per farlo più avanti quando la probabilità che piova diminuisce allora la situazione è più complicata».

Il caso

Sull’ipotesi di un “prestito” d’acqua ad altri territori interviene anche Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo. La scorsa estate il centro che amministra da otto anni, storicamente a vocazione agricola e zootecnica, si è ritrovato con gravi carenze idriche e conseguenze drammatiche per gli operatori delle campagne. «Credo che l’interconnessione tra bacini idrici sia inevitabile per sopperire a una siccità che colpisce l’Isola sempre più a macchia di leopardo. Siccità che l’anno scorso ha colpito la Sardegna orientale, quest’anno quella occidentale. Una volta assicurata l’esigenza del territorio – è l’interrogativo di Mameli - la domanda che mi farei è piuttosto sempre la stessa: abbiamo infrastrutture adeguate a distribuire 50 o 60 milioni di metri cubi d’acqua? Quanta di questa, oggi, va a finire in mare?».

