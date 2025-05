Ogliastra, i bacini sono pieni ma Baunei resta senz’acqua 

Benvenuti a Baunei, il paese di Cala Goloritzè, la spiaggia più bella del mondo, in questi giorni di ponte del 1° maggio preso d’assalto da migliaia di turisti, che però non possono farsi la doccia, alla sera, quando rientrano dalle escursioni nel Supramonte selvaggio. Perché in paese da giorni non c’è acqua, nell’annata più piovosa degli ultimi anni, con i bacini del Bau Muggeris e del Santa Lucia pieni che più pieni non si può. Tutto perché la condotta foranea che rifornisce il centro montano dal lago di Villagrande Strisaili non fa altro che rompersi. Da qui cittadini baunesi imbufaliti con Abbanoa, operatori turistici sull’orlo di una crisi di nervi, vacanzieri sconsolati e il sindaco Stefano Monni sul piede di guerra.

Il sindaco

«Ho ufficialmente e pubblicamente chiesto ad Abbanoa di non fatturare bollette per la nostra comunità – rimarca Monni – perché ci sentiamo presi in giro e ho chiesto ai vertici dell’ente gestore di venire a Baunei per metterci la faccia; i miei concittadini sono esasperati. E hanno perfettamente ragione». Nella notte tra venerdì e sabato l’ennesima rottura beffa, poche ore dopo la comunicazione online che annunciava una riparazione andata a buon fine. Uno stillicidio di brutte notizie che ha portato alcuni cittadini, sul profilo Facebook del comune, a chiedere l’intervento della magistratura. Ieri, lungo le vie del paese, lo scenario era da piena emergenza, con l’autobotte di Abbanoa impegnata in un disperato via vai. Il pericolo di un’estate critica in un’annata di piogge abbondanti, era stato analizzato ai primi di marzo, in un incontro in Regione. «D’estate nessun paese dell’Ogliastra subirà restrizioni idriche – avevano promesso i tecnici della Regione in un incontro con alcuni sindaci ogliastrini – ma era emersa la necessità di intervenire strutturalmente al più presto, su condotte ormai obsolete». In attesa di risolutivi interventi strutturali, in questi giorni l’ancora di salvezza di una comunità allo stremo saranno le autobotti. Dalla mattinata di oggi saranno in circolazione cinque autocisterne, da ottomila litri ciascuna, messe in campo da Abbanoa, in collaborazione con Forestas.

Gli imprenditori

«Non si può lavorare in queste condizioni», lamentano gli albergatori e gli operatori economici che lavorano nel turismo, come Mattia Menghini che nella sua azienda produce birre artigianali che riprendono i nomi delle località più famose della zona: «Ho dovuto bloccare la produzione già da qualche giorno – lamenta – e non posso programmare il lavoro, perché le rotture della condotta si verificano ormai ogni due giorni; non è possibile vivere questi disagi nel 2025». Lapidario il sindaco Monni: «In questo momento Baunei è l’unico centro abitato della Sardegna senz’acqua e ci sarà tutto il tempo per fare riflessioni e porre in essere ogni azione però adesso è il momento di agire per risolvere la problematica – ribadisce il primo cittadino baunese - e se è vero che in una settimana non si può sostituire una condotta lunga quindici chilometri è altrettanto vero che un intervento risolutivo una volta per tutte va subito messo in cantiere; per questo sto richiedendo la convocazione di un tavolo regionale».

