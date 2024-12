Ogliastra Guest Card, il progetto piace agli operatori  

Una vacanza a misura di turista. Un ponte tra imprenditori e vacanzieri per rendere il soggiorno in Ogliastra perfetto. È l'obiettivo dell'Ogliastra Guest Card, il progetto triennale lanciato dal Consorzio Ogliastra Blue zone presentato a Tortolì durante un incontro molto partecipato. Presenti operatori turistici, imprenditori, amministratori e curiosi. Uno strumento che ha l'obiettivo di promuovere anche con questo mezzo la destinazione Ogliastra, monitorare i flussi in maniera più efficace e modulare in base alle preferenze l'offerta turistica. L'Ogliastra è la prima destinazione turistica in Sardegna a promuovere la card che verrà lanciata nel 2025. Si tratta di una sorta di pass che potrà essere acquistato nelle strutture convenzionate per la durata del soggiorno e darà la possibilità di accedere a prezzi ridotti a una serie di attività e sarà gestita attraverso una web app . «Grazie a questo strumento innovativo - ha detto il presidente del Consorzio Ogliastra Blue Zone, Cristian Pinna - riusciremo a permettere una vacanza migliore e vantaggiosa per il turista con una conoscenza approfondita del territorio. Il nostro obiettivo è mettere insieme gli imprenditori locali e dare spazio a tutti gli attrattori dell'Ogliastra». Il prossimo appuntamento dove sarà presentata l'Ogliastra Guest Card si terrà nel mese di gennaio a Lanusei. (f. me.)

