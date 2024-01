Ogliastra, fornitura a orario nelle abitazioni 

In un’annata normale di questi tempi l’Ogliastra gronderebbe acqua da ogni rivolo. A Lanusei e Loceri convivono con le restrizioni idriche dalla scorsa estate, e tra forniture distribuite dalle autobotti e un’impennata delle vendite di cisterne registrate nei negozi di materiale edile, i residenti ci hanno fatto l’abitudine. Da qualche tempo sono state adottate misure limitative all’utilizzo dell’acqua potabile anche a Tertenia, uno dei quattro Comuni che in Ogliastra gestisce l’acqua in proprio. Fuori dal consorzio Abbanoa ma non certo esente dalla piaga della siccità che da quelle parti sta prosciugando anche i pozzi. Da quindici giorni anche Urzulei ha dovuto adeguarsi, con un’ordinanza sindacale sollecitata dal gestore del servizio proprio per il drastico calo di risorse a disposizione. Eppure nel paese ai piedi del Monte Gruttas il paradosso è sotto gli occhi di tutti: rubinetti chiusi dalle 22 alle 6 del mattino successivo, ma copiose perdite d’acqua sulle strade dell’abitato. Ma in queste condizioni meteorologiche, senza alcuna pioggia consistente dallo scorso giugno, è facile pensare che le restrizioni possano colpire anche altri centri.

In un anno, dal 30 novembre 2022 allo stesso giorno del 2023, la diga di Bau Muggeris, che alimenta quasi tutta l’Ogliastra, ha subito un calo dell’8,12 per cento, passando da 29,93 a 21,81 per cento. L’ultimo giorno di novembre il contenitore strutturale di Villagrande custodiva 12,35 milioni di metri cubi d’acqua rispetto ai 56,62 milioni, che è il volume di regolazione autorizzato.

