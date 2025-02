Ogliastra e Corea si incontrano a tavola 

Uno scambio di cucina tra Sardegna e Corea. Piatti che raccontano culture diverse che si incontrano. Parte della comunità sardo coreana ha fatto tappa nei giorni scorsi in Ogliastra. L'occasione è stato il Capodanno coreano. L'iniziativa è partita dal Milano, dalla scuola "Parliamo coreano" con la preside Yosim Han che ha voluto organizzare un collegamento in diretta streaming. Il gruppo coreano milanese da remoto e a Tortolì la comunità sardo coreana alle prese con la difficilissima cucitura dei culurgiones e per i sardi della altrettanta complicata preparazione del mandu, ravioli tipici coreani. Ad ospitare l'iniziativa il laboratorio di “Culurgioneria”, progetto della chef Francesca Congiu che ha mostrato a tutti la preparazione dei culurgiones. E poi viceversa la preparazione dei mandu in brodo con ripieno di carne di maiale, alga mori, rapa bianca. «È stato bello collegare due luoghi distanti ma al contempo così vicini per la cultura del cibo che li accomuna - ha detto Yosim Han - Molti di loro hanno potuto, per la prima volta, vedere nascere questo piatto che caratterizza la cucina sarda». Eunji Lee, 34 anni, da sette vive in Sardegna dove ha messo radici con il marito Andrea, sardo: «Ci siamo divertiti molto. È stato significativo avere l'opportunità di condividere questa esperienza. Per la chef Francesca Congiu: «Un onore cucinare la ricetta orginale dei mandu». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA