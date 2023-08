Ogliastra, bene ma non troppo 

Bene ma non benissimo per l’Ogliastra. Forse meglio rispetto alle previsioni degli ultimi giorni, ma inferiore alle aspettative di inizio stagione. Questo il bilancio, sostanzialmente univoco, degli addetti ai lavori del turismo e della ristorazione dopo il ponte di Ferragosto. Il mese preferito per le vacanze registra flessioni, ma già questo si sapeva. I vacanzieri di prossimità, proprio per non voler rinunciare del tutto al break ferragostano, hanno accorciato la durata della vacanza e cercato di spendere meno possibile. Tanto che l’afflusso tra il 14 e il 15 è stato trainato dal mordi e fuggi. Un pernottamento, massimo due nelle strutture che ancora avevano disponibilità. Opinione diffusa anche tra i ristoratori: tanti coperti, però meno rispetto a quelli degli anni precedenti.

Ressa contenuta

Il boom di Ferragosto non può mitigare la delusione per una stagione che di esaltante sembra avere poco. «Quest’ultima settimana abbiamo lavorato bene. Confidiamo in un prolungamento della stagione essendo cominciata con un po’ di ritardo», è l’auspicio di Luca Cacciatori, presidente della Cooperativa pescatori Tortolì che gestisce l’Oyster bar. «Negli hotel - afferma Gianluca Deriu, direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - ci sono dei cali anche a causa della riduzione delle presenze di italiani. Sulla ristorazione il Ferragosto è stato positivo anche se non come lo scorso anno. Comunque stiamo parlando di percezione, i numeri si daranno alla fine». A rallentare la corsa alla vacanza anche il rincaro dei prezzi: «Se parliamo di aumento - precisa Deriu - ricordiamoci che i prezzi sono aumentati anche per le imprese e quindi si sono trasmessi sui clienti in tutto, o in parte. Va anche detto che lo scorso anno quando sono saliti i costi, tra cui quello pazzesco dell’energia, i prezzi al consumo sono di fatto rimasti stabili, ma qualcuno si è fatto carico di quegli aumenti riducendo margini e guadagni».

Afflusso altalenante

Da Santa Maria Navarrese a Tertenia il boom in cui confidavano gli operatori non c’è stato. «Anzi – racconta Lorenzo Lobina de La Rosa dei venti di Cardedu – è stato un ponte altalenante. Sabato e domenica abbiamo lavorato bene, poi lunedì un crollo, di nuovo benissimo a Ferragosto. Alti e bassi sono una costante». Ieri, per non smentire la tendenza, i numeri sono stati già inferiori rispetto al giorno dell’Assunta.

