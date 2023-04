Ogliastra Ambiente si congeda, i rifiuti restano in strada 

A due giorni dalla fine del contratto, Ogliastra Ambiente non ritira l’indifferenziato in buona parte del paese, lasciando commercianti e famiglie con la spazzatura nell’uscio. Peraltro, già da qualche tempo i cittadini che vivono fuori dal centro urbano e consegnano i rifiuti differenziati direttamente all’ecocentro, perché non usufruiscono del porta a porta, si sono visti le porte chiuse, senza possibilità di scarico. Mariano Cabras, amministratore di Ogliastra Ambiente spiega il motivo del disservizio: «Alle 10 abbiamo fatto l’ultimo viaggio perché a mezzogiorno chiudono lo scarico a Chilivani dove portiamo l’indifferenziato e i dipendenti sono andati via per una riunione con la nuova ditta, peraltro da domani per conto del comune non possiamo viaggiare. Sapevano che sarebbe successo. Questa settimana abbiamo smaltito tutti i carichi». L’assessore Maria Tegas annuncia provvedimenti: «Dispiace che questa azienda stia chiudendo i rapporti danneggiando i cittadini. Ci scusiamo a nome dell’azienda per il disagio arrecato a commercianti e alle famiglie. Il servizio negli ultimi mesi è stato scostante e poco puntuale. L’azienda è stata manchevole». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA