Ogliastra a secco, sindaci a Cagliari 

Parte dell’alta Ogliastra è prigioniera della siccità. E pure della burocrazia. Quella più infida che, da ventitré anni, trattiene nel cassetto il progetto per collegare Lanusei e Loceri al Flumendosa così da soddisfare il fabbisogno delle comunità dove, da sabato scorso, hanno l’acqua soltanto per dieci ore al giorno. «Negli anni una serie di ostacoli e rallentamenti ne hanno di fatto impedito la partenza». Lo ha spiegato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, ai sindaci ogliastrini che ieri hanno partecipato al vertice convocato a Cagliari dallo stesso esponente della Giunta Solinas. Le sorgenti, da cui si approvvigiona, fra gli altri centri, Lanusei, sono ai limiti storici e Abbanoa s’è vista costretta a intervenire razionando l’acqua. Da queste parti confidano nelle piogge, ma per ora le utenze orfane di cisterne e autoclavi si devono accontentare dell’acqua erogata dalle 6 del mattino alle 16.

Il tavolo

Saiu ha garantito l’impegno della maggioranza per quello che i sindaci hanno definito un’opera «fondamentale» per uscire dalla «situazione critica». Di questo ne è consapevole anche l’esponente della Lega: «Le opere consentirebbero di superare le difficoltà di approvvigionamento della risorsa idrica. Vogliamo sbloccare gli interventi programmati, oggi ancora fermi, sia attraverso la programmazione di nuove risorse, una volta che Abbanoa avrà quantificato i maggiori costi, sia sul piano della progettazione». Sull’agenda di Saiu è già appuntato un incontro con Adis (Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), Egas (Ente di governo dell'ambito della Sardegna) e Abbanoa «proprio per definire i passaggi che consentiranno di far ripartire il progetto». Ma in virtù della complessità dell’opera «bisogna contestualmente programmare interventi che - ha detto l’assessore - viste le attuali disponibilità di risorsa idrica, consentano di limitare le perdite lungo le condotte. Ecco perché, adesso, Comuni e Abbanoa dovranno definire insieme un programma di manutenzioni e interventi appunto per limitare le perdite». Saiu ha precisato che il suo assessorato ha «solo funzioni programmatorie di risorse finanziarie ma è nostra intenzione fare in modo che queste risorse non rimangano ferme e che i soggetti che hanno invece competenze dirette facciano tutto quello che serve per garantire un servizio fondamentale ai cittadini dell’Ogliastra».

I Comuni

Al tavolo erano presenti dieci sindaci (Tortolì, Lanusei, Arzana, Baunei, Elini, Girasole, Talana, Tertenia, Triei e Urzulei). «È già importante - ha dichiarato Davide Burchi, sindaco di Lanusei - aver ripreso le fila di un progetto che comunque non potrà essere realizzato in tempi brevi. Abbiamo concordato soluzioni intermedie, sperando nella pioggia». Una soluzione intermedia, ha sottolineato Burchi, è «la revisione delle condotte che hanno manifestato criticità: occorre adeguare le reti per potenziare le forniture riducendo sprechi». Sprechi evidenti anche sulle strade di Talana: «L’assessore Saiu - è stato il commento del sindaco di Talana, Christian Loddo - ha voluto capire lo stato della situazione in concerto con i Comuni ogliastrini e Abbanoa. Ha proposto un crono-programma per risolvere il problema dell’acqua sia nel breve che nel lungo termine. Sul breve ha impegnato Comuni e Abbanoa a individuare soluzioni e criticità entro 20 giorni. Sul lungo periodo ha parlato della realizzazione del potabilizzatore da parte di Abbanoa, che da Bau Muggeris servirà gran parte dei paesi ogliastrini».

