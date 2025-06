Ogier porta la Toyota al comando 

Olbia. L’otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, su Toyota Yaris Gr Rally1, è al comando del 22º Rally Italia Sardegna al termine della prima delle tre giornate di gara. Oggi in programma altri spettacolari 121,60 km crono, coi doppi passaggi sulle prove Coiluna-Loelle (21,18 km, 9.05 e 15.05, diretta tv), Lerno-Su Filigosu (24,34 km, 10.16 e 16.16) e Tula-Erula (15,28 km, 11.31 e 17.31). Domani, invece, si chiuderà con 77,94 km: San Giacomo-Plebi (25,19 km, 7,25 e 10.50) e Porto San Paolo (13,78 km, 8.35 e 13.15, diretta tv) da ripetere due volte e le premiazioni, a Olbia, alle 16.

La prima giornata

Il 6º round del Campionato del Mondo Wrc si è aperto con tre durissime prove da ripetere due volte, un percorso tecnico e insidioso che sulla Telti-Calangianus-Berchidda 1 ha messo in particolare difficoltà Ford MSport, costretta a ritirare le tre Puma di Munster (sospensione posteriore destra), McErlean (staccato la posteriore sinistra) e Seeks, che a differenza dei compagni di squadra difficilmente oggi potrà ripartire dopo un’uscita di strada con cappottamento terminato tra i vigneti. Daprà, 17º, è il primo degli italiani, in 33ª posizione ci sono i sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia Evo Rally2, a 9’47”9) mentre al comando tra le “due ruote motrici”, al 43º posto assoluto, c’è il diciottenne di Burgos Valentino Ledda, navigato da Claudio Mele su Peugeot 208 Rally4 (a 16’03”7).

Ogier, navigato dal connazionale Vincent Landais su Toyota Yaris Gr Rally1, ha vinto la prima (Arzachena 1) e la sesta e ultima speciale (Sa Conchedda 2) e al momento ha un vantaggio 2”1 sui connazionali Fourmaux-Coria (Hyundai i20 N Rally1), che avevano invece firmato il miglior tempo sulla Sa Conchedda 1 ed erano in testa dopo la terza e la quinta prova. Terzi gli estoni della Hyundai, Tänak-Järveola, che pur avendo vinto il primo passaggio sulla Telti-Calangianus-Berchidda e il secondo sulla Arzachena, hanno un ritardo di 7”3. In quarta e quinta posizione, i finlandesi della Toyota Pajari (a 16”8) e Ronvanperä (a 22”8), con quest’ultimo che si è aggiudicato la Telti 2, prova in cui è uscito Neuville mentre era al comando. Gli altri equipaggi sardi sono Tali (47º), Corda (48º), Marrone (51º), Mara (52º) e Biancu, che ripartirà col Super rally.

Gli eventi

Il concerto dei The Kolors, nel parco assistenza dell’Isola Bianca, è stata la ciliegina sulla torta di un ricco venerdì, in cui c’è stata la premiazione dei vincitori dei Campionati Regionali e dei titoli nazionali, organizzata dalla Delegazione Sardegna Aci Sport guidata dal fiduciario/delegato regionale Giuseppe Pirisinu, a cui hanno preso parte anche i vertici Aci e Aci Sport e il presidente del Coni Sardegna.

Classifica (dopo 6 ps) : 1.Séba- stien Ogier-Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) 1.10’33”1; 2. Fourmaux-Coria (Hyundai i20 N Rally1) a 2”1; 3. Tänak-Järveoja (Hyundai) a 7”3; 4. Pajari-Salmi- nen (Toyota) a 16”8; 5. Rovanpe- rä-Halttunen (Toyota) a 22”8; 6. Evans-Martin (Toyota) a 1’09”8; 7. Katsuta-Johnston (Toyota) a 2’27”9; 8. Gryazin- Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) a 2’33”3; 9. Lindholm-Hämäläinen (Škoda Fabia) a 2’41”2; 10. Rossel- Dunand (Citroën C3 Rally2) a 2’57”5.

