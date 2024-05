Ogier e Neuville, voglia di Sardegna tra test e ambizioni 

Mentre in Portogallo si corre il 4º round del Campionato del Mondo Wrc, già cresce l’entusiasmo in vista della data iridata in programma ad Alghero dal 30 maggio al 2 giugno. Tra gli 87 al via del 21º Rally Italia Sardegna, anche l’otto volte campione del mondo, Sébastien Ogier, alfiere del Toyota Gazoo Team e vincitore dell’ultimo round disputato ad aprile in Croazia, e il belga di Hyundai Motorsport, Thierry Neuville, leader del Campionato 2024. I due, nei giorni scorsi in Sardegna per dei test, hanno svelato obiettivi e aperto il libro dei ricordi.

Il mito francese

Il transalpino della Toyota, che con Ingrassia alle note al Ris ha centrato un poker di vittorie (2013, 2014, 2015, 2021), ha le idee chiare. «Arrivo in Portogallo da una vittoria e il mio obiettivo è sempre essere competitivo. Abbiamo fatto degli ottimi test in Sardegna, mi sono sentito bene con la macchina e voglio provare a centrare un altro successo. In Portogallo credo sarà una lotta tra i primi cinque. Nel mio team ci saranno anche Evans e Rovanperä e saranno molto veloci, così come Neuville e Tänak della Hyundai». E l’obiettivo sarà lo stesso al Ris. «Il ricordo più bello in Sardegna? Il meglio deve ancora venire! Al Ris ho avuto la possibilità di ottenere buoni risultati, è sempre fantastico salire sul gradino più alto del podio e poi tuffarsi in mare assieme al team: lo amiamo, è il modo migliore per festeggiare. Nel 2023 c’era pioggia, stavolta speriamo nel sole, sia per il pubblico sia per la gara».

Il leader belga

Il vincitore del Ris 2023, Thierry Neuville, non molla di un centimetro, a caccia di quel titolo che gli leverebbe di dosso l’etichetta di eterno secondo (2013, 2016, 2017, 2018, 2019). «Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e di vincere, in Sardegna tutto è possibile: ho raccolto diverse vittorie e tanti podi, e l’obiettivo è stare sul gradino più alto». Intanto, dopo i test, il Portogallo: «Il feeling con la macchina è buono, abbiamo lavorato a delle piccole migliorie. In Portogallo corro per mantenere la leadership del campionato e prendere più punti possibili su Evans, che è molto forte ed efficace». Poi cercherà il quarto successo in terra sarda, dopo quelli del 2016, 2018 e 2023. «Il ricordo più bello risale alla vittoria del 2018, con Seb Ogier ce la siamo giocata nell’ultima speciale: davvero un grande momento».

