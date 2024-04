Ogier e Neuville, primi test in Sardegna 

Capoterra. A un mese dal 21º Rally Italia Sardegna, round tricolore del Campionato del Mondo Wrc, gli sterrati sardi si confermano la meta ideale non solo per le gare ufficiali ma anche per i test, indispensabili per arrivare pronti agli appuntamenti in calendario. La Toyota Gazoo Racing - detentrice del titolo costruttori - non ha perso tempo e, in vista della ormai prossima trasferta al Rally del Portogallo e del successivo Ris, ha optato ancora la Sardegna. Ben 5 giorni di lavoro per testare soluzioni tecniche e gomme Pirelli.

Martedì, a Bortigiadas, ha girato il campione del mondo Kalle Rovanpera, mercoledì è toccato a Elfin Evans, a San Giacomo, mentre giovedì, a Monte Olia, è stato il turno del pluriridato - e fresco vincitore del Rally a Croazia - Sebastien Ogier. Poi, per finire, il venerdì a Terranova e il sabato a Monte Lerno-Filigosu, spazio al giapponese Katsuta.

Dietro un servizio che muove e impiega centinaia di persone - tra sicurezza, commissari, tecnici, catering, meccanici, sanitari - c’è un’eccellenza sarda, il Team Autoservice Sport, vero e proprio riferimento per i test, che ieri ha organizzato il test di Capoterra, nei pressi del Motoclub Baccalamanza. «Abbiamo individuato un percorso di 3,5 km. È stata la prima volta qui e credo non sarà l’ultima, non solo per la location e il fondo ottimali, ma per l’accoglienza calorosa avuta dall’Amministrazione Comunale, che ha manifestato interesse e voglia di fare», ha sottolineato Cenzo Ledda, dell’Autoservice. «Siamo lieti di poter ospitare questo appuntamento, un modo per promuovere e dare lustro al nostro territorio», ha ribadito il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau. ( v.ch. )

