Ogier batte il primo colpo 

Olbia. Era solo la prima giornata del Rally Italia Sardegna, 6º round del Mondiale Wrc, ma Olbia ha risposto subito “presente”. Tra salti, polvere e spettacolo, il pubblico arrivato da ogni latitudine per lo shakedown cittadino di Cabu Abbas si è goduto ogni momento, entusiasta, tra nuvole rosse e pure qualche goccia di pioggia. Poi al parco assistenza dell’Isola Bianca per vedere da vicino vetture, il firma autografi e, alle 20, la presentazione ufficiale degli equipaggi in gara, seguita dal dj set, appuntamento fisso che stasera, alle 22, lascerà spazio anche al concerto gratuito dei The Kolors.

Lo shakedown

L’otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, su Toyota Yaris Gr Rally1 con Landais alle note, ha siglato il miglior tempo sui 2,19 km di sterrato nel cuore di Olbia. Il transalpino ha compiuto due passaggi, chiusi in 1’43”7 e 1’43”1 e ha preceduto il compagno di squadra Katsuta, che ha archiviato le due tornate in 1’43”8, stesso crono di Pajari, che ha preceduto Rovanperä (1’44”) nel poker di velocissime Toyota. Quinto crono per la Hyundai i20 Rally1 di Neuville (1’44”) davanti alla Ford Puma Rally1 dell’irlandese McErlean (1’44”). Primo degli italiani l’azzurro Daprà (1’48”1).

Le voci

La Hyundai ha vinto gli ultimi 4 Ris, ma le prime 4 posizioni occupate da Toyota nello shakedown infondono fiducia. Ogier sorride ma non si sbilancia: «Meglio essere veloci che lenti, ma vedremo come andrà in gara. Le nuove prove? San Giacomo sarà bella ma difficile e domenica complicherà le cose. Oggi saremo i primi tre a partire [Evans, Rovampera e Ogier] e dobbiamo ottenere una buona posizione perché dalle posizioni odierne dipenderà l’ordine di partenza del weekend». Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota si sbottona di più: «Uno shakedown positivo ci permette di inaugurare al meglio questo rally, gara molto bella ma sempre molto difficile. Possono capitare tante cose ma se alla fine avremo due vetture tra le prime quattro sarò felice. Lo scorso anno il successo è sfumato per un soffio, ma funziona così, a volte si vince, altre si perde. Non temo una speciale in particolare ma i secondi passaggi sulle prove perché si rischia di forare o rompere qualche braccetto».

Roberto Daprà, su Skoda Fabia Rs Rally2, è uno dei tre alfieri di Aci Team Italia coi diciottenni Trentin e Ledda. «Sarà un rally molto difficile, il passaggio delle vetture farà venir fuori molte pietre e bisognerà stare molto attenti, spingere in certi punti e sacrificarsi in altri per schivare gli imprevisti. La Arzachena è bellissima, ma sono tutte difficili, penso che la power stage sarà complicatissima così come la parte centrale di Coiluna».

