Oggi von der Leyen si ricandida 

BRUXELLES. Occhi puntati su Berlino dove oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dovrebbe incassare il sostegno del partito di centrodestra tedesco Cdu – nel quale milita – e annunciare che correrà per un secondo mandato per i Popolari. Sinora von der Leyen non lo ha ufficializzato, anche se sabato lo ha fatto ampiamente intuire dicendo: «Se sarò il prossimo presidente della Commissione istituirò un commissario per la Difesa». Oltre a ottenere nel Consiglio europeo una maggioranza qualificata di capi di Stato e di governo (il 65% degli Stati con il 55% della popolazione), von der Leyen dovrà ricevere il sostegno del Parlamento europeo. Nel 2019ebbe la maggioranza per appena 9 voti ma per alcuni osservatori, anche se le urne rafforzassero l’estrema destra avrebbe comunque un sostegno sufficiente.

