Oggi vertice di maggioranza Ladu assegna i posti in Giunta 

Tredici giorni dopo l’esame delle urne, superato con i numeri di una maggioranza larga, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha convocato il primo vertice di maggioranza. L’appuntamento è per oggi. Verosimile che il primo cittadino comunicherà al gruppo le decisioni sulla formazione dell’esecutivo.

La carica di vicesindaco appare blindata per Luigi Cardia, benché una riflessione sull’opportunità di affidarla a Irene Murru ci sia stata, visto l’exploit di consensi (690) che la stessa ha ottenuto. Con l’esponente di Fratelli d’Italia e con l’entourage del partito, Ladu aveva stretto un accordo politico durante le trattative pre-elettorali proprio sul ruolo del numero due dell’amministrazione. A Cardia, vicepresidente del Foro di Lanusei, andrà anche un assessorato.

Le quote rosa in Giunta dovrebbero essere garantite da Irene Murru (Servizi sociali?) e Mara Mascia (Bilancio?). Restano altre due caselle, che il sindaco potrebbe riempire con Vincenzo Nieddu e Fausto Mascia. Ma se quest’ultimo, sulla scorta di una precedente esperienza durante l’amministrazione di Mimmo Lerede, andasse alla presidenza del Consiglio, nell’esecutivo si libererebbe un posto che Ladu potrebbe assegnare a Rita Cocco o a Fabrizio Annarumma.

Infine ci sono le deleghe consiliari da distribuire. Su tutte quella di delegato al Consorzio industriale. Probabile che per quel ruolo Ladu possa indicare Elena Sestu, mentre non è da escludere la possibilità di una delega all’Urbanistica per Riccardo Falchi, professione ingegnere.