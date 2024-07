Oggi vertice convocato d’urgenza  

Il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, ha convocato per oggi «con urgenza la cabina di regia per l’Europeade», manifestazione che si svolgerà in città dal 24 al 28 luglio. La rassegna per settimane, dopo la crisi comunale, è rimasta in forse ma ora è ormai alle porte. Oggi alle 11 in Municipio l’incontro con autorità, enti e associazioni coinvolte per gli ultimi preparativi.

«Siamo felici che Nuoro si prepari a ospitare il grande evento di portata internazionale che genererà un ritorno di immagine ed economico per tutti», sottolinea Gian Mauro Demontis, responsabile provinciale di Orizzonte Comune, che si dice preoccupato per un moderatissimo segnale di atteggiamenti ostili, «generatori di allarme. Il lavoro della cabina di regia nonostante tutto prosegue, ma è certificata dai fatti la notevole difficoltà che il territorio incontra nel gestire e organizzare eventi di notevole portata». Da qui la proposta di riflettere sul fatto che chi arriverà alla giuda del Municipio «concentri gli sforzi su un’idea di “piano strategico per il turismo” non solo per la città ma propulsivo per tutta la provincia». Un’idea prioritaria: per Demontis l’assessorato regionale al Turismo «deve promuovere considerando le esigenze di tutti i territori dell’Isola compreso il Nuorese».

RIPRODUZIONE RISERVATA