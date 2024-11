Oggi una ciclopedalata contro la violenza sulle donne «Promuoviamo la cultura del rispetto e della legalità» 

Parte oggi alle 8 da Sa Duchessa, sede storica del Cus Cagliari, la ciclopedalata #rideforwomen, organizzata dal Rotary Club Cagliari Nord, insieme al Rotaract Golfo degli Angeli e all’Interact Sella del Diavolo, con la collaborazione della squadra di ciclismo Team Bike Academy. Obiettivo dell’iniziativa è puntare il dito contro la violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne di domani. Il percorso si snoda lungo un tracciato che arriverà a Quartu, nella sede quartese del Cus per la disciplina del triathlon. Da qui partirà la corsa solidale e non agonistica aperta a tutti di 5 km dentro Molentargius guidata da Sara Paschina.

