Oggi ultimo giorno della protesta si riunisce il consiglio degli avvocati 

Termina oggi la settimana di astensione degli avvocati del foro di Nuoro, protesta che ha messo in evidenza la grave carenza di personale in alcuni uffici chiave, come l’Unep (Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti) e la Procura, dove si registrano punte fino al 64 per cento.

La situazione è particolarmente critica, e per questo il presidente dell’ordine degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, aveva annunciato un consiglio per oggi, con l’obiettivo di fare il punto e capire se dal ministero del Lavoro fossero giunti riscontri positivi sul parere richiesto dal ministero della Giustizia. Quest’ultimo, lo scorso dicembre, aveva sottoscritto con la Regione una convenzione che prevedeva l’utilizzo delle graduatorie di Laore per le assunzioni di personale destinato agli uffici giudiziari.

Oggi si deciderà come proseguire, valutando le risposte ricevute e determinando eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

RIPRODUZIONE RISERVATA