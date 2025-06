Oggi ultimi incontri dei candidati 

Ultimo giorno di campagna elettorale acceso e ricco di appuntamenti in città. Oggi, i quattro candidati sindaci in corsa per le elezioni comunali di Nuoro saluteranno elettrici ed elettori con comizi pubblici in diverse piazze e sedi cittadine, in un finale che si preannuncia denso di partecipazione e confronto.

Alle 17 in piazza San Giovanni, Democrazia Sovrana e Popolare, con il candidato sindaco Domenico Mele, aprirà il pomeriggio con la manifestazione alla presenza del leader nazionale Marco Rizzo, del coordinatore Pino Cabras, della giurista Maria Rosaria Randaccio.

Alle 18 nell’auditorium della biblioteca Satta, Lisetta Bidoni, candidata di Progetto per Nuoro, chiuderà la sua campagna elettorale insieme ai componenti della lista e al co-presidente di Volt Italia Guido Silvestri. Coordinano Francesco Serra e Alessandra Zidda.

Alle 18.30 sarà il turno di Giuseppe Luigi Cucca, candidato sostenuto dalla coalizione di civici, centrodestra e partiti identitari, che concluderà la sua campagna in piazza Asproni.

Infine, alle 19, Emiliano Fenu, candidato del Campo largo, chiuderà la sua campagna elettorale in piazza Satta, cuore del centro cittadino. Attorno a lui i candidati delle liste che lo sostengono.

RIPRODUZIONE RISERVATA