Oggi tutto sul futsal 

28 gennaio 2026 alle 00:24

Oggi, in diretta dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina, nuovo appuntamento con l’Informatore sportivo Calcio a 5. In studio con Matteo Vercelli (foto) ci sarà una rappresentanza del Domus Perdaxius che disputa il campionato regionale di serie C, così come l’Ichnos Sassari (in collegamento video). Spazio anche agli Europei, in corso di svolgimento e che vedono impegnato anche il sardo Michele Podda con la maglia della nazionale italiana. Commenti, risultati e classifiche su tutti i campionati nazionali e regionali, sia maschili che femminili. Si parlerà anche del settore giovanile e del lavoro svolto con i futuri giocatori di futsal dalle società ospiti.

