Oggi tutto aperto per gli ultimi acquisti 

Oggi i mercati i cinque mercati civici del capoluogo saranno a disposizione dei clienti dalle 7 alle 14. Nonostante la giornata festiva i gestori dei box delle strutture comunali di San Benedetto, Is Bingias, via Quirra, Sant’Elia e Santa Chiara hanno deciso di offrire i loro prodotti.

Stamattina sarà possibile acquistare la merce locale per la cena dell’ultimo dell’anno. Un modo per portare in tavola carne, pesce e frutta e verdura fresca di qualità durante le festività natalizie e di fine anno. Soprattutto oggi la tradizione impone sia la cena fuori casa, che una bella tavola imbandita con tanti amici e parenti attorno.

Così, alla richiesta dei gestori dei box, il Comune, nonostante sia domenica (giorno di chiusura) ha deciso di dare il nulla osta e consentire l’apertura straordinaria, come fatto l’8 e il 24 dicembre, e come consentirà sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Grandi vantaggi per i commercianti che per svuoteranno i frigoriferi e i magazzini dalla merce.

Domani, primo giorno dell’anno, le strutture civiche resteranno chiuse per poi riaprire regolarmente martedì 2 gennaio.

