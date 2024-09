Oggi tutti in piazza per la sanità negata 

La battaglia per il diritto alla salute non accenna a fermarsi e il comitato Sos Barbagia Mandolinisti, annuncia per oggi un presidio straordinario a Ovodda: alle 10, in piazza Gennargentu, cittadini e amministratori locali si ritroveranno insieme per affrontare le vertenze zonali.

Si va dall’assenza dei pediatri alla carenza dei medici di base, fino al mancato avvio dell’iter burocratico per assumere medici cubani. Si continua con la richiesta di potenziare la postazione 118 sorgonese, tuttora sguarnita e con le ambulanze in uscita, quasi sempre, con solo infermieri e autisti a bordo. «Torniamo in piazza per far luce sulle storiche problematiche che attanagliano la nostra sanità - fanno sapere da Sos - disservizi che abbiamo elencato anche alla presidente della Regione, Alessandra Todde, nelle sue recenti visite a Sorgono e Desulo e con un nota dei giorni scorsi».

Da qui l’appello: «È importante che si acceleri per l’assunzione di medici cubani come è stato fatto in Calabria, sopperendo alle carenze immediate e favorendo poi dei concorsi per i nostri specialisti». Ma non mancano anche le proposte per il rilancio dei presidi zonali: «Una volta arrivati gli specialisti - aggiungono da Sos - in collaborazione con le Università, si potrebbe potenziare l’ospedale San Camillo, con una scuola di specializzazione. Che darebbe una notevole svolta al territorio». A preoccupare sono anche le questioni viarie territoriali: «La chiusura del ponte di Sa Codina ci preoccupa - dicono dalla sigla - le comunità di Tiana e Ovodda dovranno percorrere il doppio dei chilometri per raggiungere il San Camillo. Affronteremo con i cittadini anche questo tema».

