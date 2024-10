Oggi tutti in campo L’Ossese a Tempio  

Va in scena oggi, con fischio d’inizio alle 16 su tutti i campi, la sesta giornata del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati su Tempio-Ossese, Budoni-Alghero e Nuorese-Monastir, incroci tra le primissime formazioni della classe. Al “Nino Manconi” di Tempio, la capolista guidata da Mauro Giorico affronta un’Ossese che domenica scorsa ha ritrovato successo e sorriso. Tra le due squadre ci sono appena tre punti di distacco.

A 80 chilometri di distanza, il Budoni riceve l’Alghero. Per la vicecapolista, reduce dal pari nel derby contro il San Teodoro ed ancora imbattuta come il Monastir, una partita sicuramente ostica. Gli algheresi sono quarti ma ad una sola lunghezza dai biancocelesti. In compagnia del Budoni, nella seconda piazza, c’è il Monastir, atteso al “Frogheri” di Nuoro dalla Nuorese. I barbaricini, che navigano a quattro punti dalla vetta, cercheranno di sfruttare il fattore campo per provare a fare lo sgambetto alla corazzata del torneo e recuperare terreno.

All’Is Casas di Villasimius arriva il Calangianus che occupa la quinta posizione in compagnia dell’Ossese. Gli uomini di Nicola Manunza vogliono dare continuità almeno ai risultati casalinghi. La Ferrini Cagliari è attesa a Gavoi dal Taloro. I cagliaritani in questo avvio di stagione hanno incamerato appena quattro punti e si trovano nelle parti basse. La classifica è comunque ancora corta e c’è tempo per risalire. Il Ghilarza di Lello Floris al “Walter Frau” trova un Carbonia determinato a riscattare la sconfitta col Tempio. L’Iglesias riceve un Li Punti ancora a secco di vittoria. A Lanusei, si contendono la posta Barisardo e San Teodoro, penultima e ultima in classifica.