Oggi tre scuole dedicate a grandi donne 

Tutto pronto per la cerimonia che oggi vedrà tre scuole intitolate a tre grandi donne sarde, a Sestu. Alle nove e trenta sarà scoperta la targa sulla scuola dell’infanzia in via Piave, dedicata a Maria Lai; alle dieci, toccherà a quella dell’infanzia in via Verdi, che porterà il nome di Francesca Sanna Sulis. Subito dopo sarà il turno della scuola primaria nella stessa via, che sarà dedicata a Ninetta Bartoli.

Una cerimonia importante per gli studenti e gli insegnanti delle scuole, che non saranno più edifici anonimi ma col loro nome ricorderanno un pezzo di storia. Alla cerimonia ci saranno la sindaca Paola Secci e le altre autorità del Comune. Maria Lai è celebre per aver gettato le basi dell’“arte relazionale”; Francesca Sanna Sulis è stata una stilista e imprenditrice tra le prime e più famose d’Europa, vissuta nel ‘700, vestì anche la zarina Caterina di Russia; e Ninetta Bartoli è stata la prima sindaca italiana, eletta a Borutta, suo paese natale, nel 1946.

«Tre scuole sestesi saranno intitolate a queste grandi donne che hanno scritto pagine importanti della storia della Sardegna. E gli alunni e le alunne acquisiranno ulteriori insegnamenti ed esempi da seguire», dichiara la sindaca. «Ho proposto questa idea in accordo con l’amministrazione Comunale ed è stata confermata dal Consiglio d’Istituto delle scuole. Io sono stata la prima sindaca a Sestu e la prima presidente donna del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna. Ho sempre considerato importante la parità di genere e la valorizzazione delle donne in ogni settore». (g. l. p.)

