Oggi Tortu sui 200 e l’alto con Tamberi 

«Sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare»: Gianmarco Tamberi ha “apparechiato” la vigilia delle qualificazioni dell'alto di Parigi 2024 con la teatralità che l’ha reso grande. Dopo il finto infortunio dei Mondiali, adesso è arrivato il calcolo renale di quattro giorni fa ad aggiungere il brivido al suo assalto alla riconferma sul trono. Alle 10.05 cominciano le qualificazioni dell’alto e ne sapremo di più «So che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno», ha detto Gimbo, che gareggia assieme a Stefano Sottile: a quota 2,29 c’è il pass diretto per la finale ma potrebbe bastare anche meno, restando tra i primi dodici.

Di mattina anche batterie degli 800 (Tecuceanu e Barontini) e ripescaggi nei 1500 (Vissa, Del Buono e Cavalli). In serata, finale dell’asta per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, semifinale dei 110 hs con Lorenzo Simonelli e qualificazioni del triplo Andy Diaz. Dalle 19.35 Alessandro Sibilio cerca la finale dei 400 ostacoli.

Finalmente alle 20.02 scatteranno tre le semifinali dei 200 metri maschili con Pippo Tortu e Fausto Desalu. L’oriundo tempiese, 20”29 in batteria, è nella serie con lo statunitense Knighton, Desalu con il re dei 100 Noah Lyles (Usa) e il botswano Tebogo. Per entrare in finale bisogna centrare uno dei primi due posti o uno dei due migliori tempi tra gli altri.

