Oggi Torres in campo per l’ultima amichevole 

Sassari. Terza e ultima amichevole del ritiro friulano che si chiuderà giovedì. Oggi alle 17 la Torres affronta il Cjarlins Muzane nello stadio di Tolmezzo. L’avversaria odierna milita in serie D e chiude il ciclo di amichevoli a difficoltà discendente programmate dalla società rossoblù. Dopo le sconfitte per 1-0 contro Como (serie B) e Padova (serie C) il tecnico Alfonso Greco chiede alla squadra un ulteriore passo avanti nella ricerca dell’amalgama e soprattutto il primo gol estivo, anche se chiaramente i test in fase di preparazione valgono più come lavoro che come risultato.

Intanto nessuna novità di mercato. Potrebbero arrivare ancora due giocatori, ma giovani, è relativo se in prestito o a titolo definitivo. L’eventuale ricerca di un senior di esperienza verrà fatta solo se c’è un’occasione da non perdere o qualora ci si renda conto che manca ancora qualcosina.

