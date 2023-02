Oggi tornano maschere e coriandoli 

Dopo la sfilata delle scuole che, giovedì grasso ha dato il via ufficialmente al Carnevale, colorando le vie cittadine, stasera le maschere, i coriandoli, le stelle filanti sono pronte a invadere via Nazionale con la manifestazione “Gran Carnevale”, organizzata dalla caffetteria “Non solo caffè” in collaborazione con i Super Animatori di Cagliari.

Mascotte della festa sarà SuperMario, l’idraulico immaginario, protagonista dell’omonima serie di videogiochi, nato nel 1981 dalle mani del giapponese Miyamoto. Tante le attività previste: dalla baby dance ai giochi gonfiabili e durante il pomeriggio verrà premiata la maschera più bella e verranno regalati anche diversi gadget a tutti i partecipanti. L’appuntamento è alle 16 in piazza Crocefisso e fino alle 23 quell’area sarà destinata alla musica e al ballo, pertanto il comandate della polizia locale, Nanni Nateri, attraverso l’ordinanza ha predisposto il divieto di sosta e di traffico dal civico 169 di via Nazionale, fino all’incrocio con vico VI Nazionale. Ma anche in via Domusnovas, all’incrocio tra via degli Ulivi e via Sarrabus.

