Santo Stefano.
01 febbraio 2026 alle 01:03

Oggi torna la “domenica di comunità” 

Torna oggi l’appuntamento con le “Domeniche della comunità” per finanziare i lavori della chiesa di Santo Stefano e renderla più sicura e accogliente. Chi lo vorrà potrà lasciare un’offerta dopo le messe delle 8, delle 10:30 e delle 19. Grazie alla generosità dei parrocchiani nel mese di gennaio sono stati raccolti poco meno di 4mila euro.

In questa fase l’intervento riguarda i lavori propedeutici e complementari all’impermeabilizzazione, la realizzazione del nuovo impianto elettrico e di illuminazione, la tinteggiatura interna della chiesa.aranno destinati allo stesso scopo, anche i fondi raccolti con la vendita dei biglietti del musical “Canterville”, spettacolo scritto e diretto da Manuela Siddi, liberamente ispirato al celebre racconto di Oscar Wilde, dell’associazione culturale “Sette note e più” in programma l’8 marzo al teatro Si ‘e Boi di Selargius. Serviranno per l’abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa.

