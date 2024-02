Oggi Torino-Lecce e Inter-Salernitana 

Passate le coppe oggi torna il campionato con due anticipi della 25esima giornata. Sono in programma Torino-Lecce alle 19 e Inter-Salernitana alle 21.

Per la capolista l’occasione di dare un ulteriore strappo in classifica e portarsi a +10 sulla Juventus in attesa delle partite di domani e domenica. Il tecnico Inzaghi dovrebbe fare un minimo turnover e schierare titolare in avanti Arnautovic in vista dell’impegno Champions di martedì a San Siro contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale. Sarà l’esordio di Liverani, ex tecnico del Cagliari, sulla panchina dei campani.

Nell’altro match i granata cercano i tre punti per avvicinarsi alla zona europea.

