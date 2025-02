Oggi Todde in Aula Comandini: cambiare la legge sulle spese 

Saranno i dieci minuti più tesi della legislatura. L’attenzione in aula sarà al livello massimo, Alessandra Todde parlerà – facile previsione – circondata da un silenzio perfetto. L’appuntamento è fissato per le 10 e 30 di stamattina: a un mese esatto dall’ormai famosa ordinanza del Collegio elettorale di garanzia, che ha scatenato il terremoto nella politica sarda, il caso decadenza approda in Consiglio regionale. La governatrice in realtà si è già espressa molte volte sulla vicenda che la riguarda, ma oggi per la prima volta lo farà nel parlamento sardo, come da tempo reclamava l’opposizione. E anche l’assemblea potrà dire la sua.

La versione di Todde

Dieci minuti sono appunto quelli che saranno concessi alla governatrice per le sue «comunicazioni»: per il dibattito odierno sarà utilizzato l’articolo 121 del regolamento interno, che consente in qualsiasi momento alla Giunta di intervenire in aula purché entro quel limite di tempo. E sempre per un massimo di dieci minuti potrà poi intervenire, sulle comunicazioni, ogni gruppo consiliare: sarà dunque un dibattito ristretto ai soli capigruppo (o eventuali loro delegati).

Al termine la presidente potrà replicare, per altri dieci minuti, poi tutto finirà lì: non è prevista votazione sulle sue parole. Eppure quello di oggi sarà comunque un passaggio importante, anche per testare la solidità della maggioranza attorno a colei che la guida. Dallo staff presidenziale non filtrano anticipazioni sulla versione di Todde, ma ad alcuni consiglieri di maggioranza lei ha detto di voler pronunciare un discorso molto determinato, non in difesa ma al contrattacco. Con una parte dedicata a ribadire i motivi per cui ritiene ingiusta la sanzione della decadenza, comminata dal Collegio di garanzia per le irregolarità nei rendiconti delle sue spese elettorali: e qui, probabilmente, la traccia sarà il ricorso depositato in tribunale, pur senza entrare in troppi dettagli legali. Ma ci sarà anche una parte più politica (che potrebbe essere riservata alla replica), in cui si ribadirà la volontà di Todde e del Campo largo di governare – in attesa delle sentenze – senza condizionamenti.

La proposta

«È giusto che la presidente riferisca all’aula», ragiona alla vigilia il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: «Ma, al di là di quel che dirà, dovremmo comunque riflettere sull’applicabilità ai governatori della legge sulle spese elettorali». Infatti «la norma che oggi colpirebbe Alessandra Todde è stata scritta quando non esisteva l’elezione diretta del presidente della Regione. È sacrosanto garantire la trasparenza delle spese elettorali di tutti i candidati: ma la legge dev’essere rivista, perché arrivare all’eventuale scioglimento di un intero Consiglio regionale per delle responsabilità amministrative, appare una conseguenza spropositata». Una parte del dibattito giuridico sulla vicenda riguarda proprio l’applicabilità delle norme attuali ai candidati presidenti (i legali di Todde la negano, il Collegio invece l’ha affermata): ma chiaramente una modifica della legge non avrebbe effetto sul caso Todde. «Certo», riprende Comandini, «su quello attendiamo serenamente le decisioni dei giudici. Per il futuro, la politica deve mettere mano a quelle regole e adeguarle all’attuale forma di governo della Regione».

La minoranza

Anche all’opposizione c’è grande attesa per capire la linea di difesa della presidente: «Sono curioso di sentire il suo discorso, è stata una vicenda gestita tutta in maniera molto particolare», riflette Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia ed ex candidato governatore del centrodestra. «A me le questioni giuridiche interessano fino a un certo punto, il vero nodo politico oggi è che questo caso indebolisce di molto la credibilità della presidente nel suo ruolo. Non chiederemo le sue dimissioni – preannuncia Truzzu – ma forse dovrebbe pensarci lei, viste le tante contraddizioni in cui è incorsa. Comunque vada, questa vicenda ha già lasciato un segno e lo lascerà anche per il futuro».

