Oggi tocca alla Fiorentina con il Parma 

«La sconfitta nella finale di Coppa Italia a maggio ci ha lasciato un grande amaro in bocca.Teniamo molto a questa competizione e vogliamo andare avanti e tornare a sognare». Alla vigilia della gara degli ottavi con il Parma in programma oggi alle 21 al Franchi, Italiano conferma di non voler mollare nulla. Come nella passata stagione anche in quella attuale vuole una Fiorentina capace di lottare su tutti i fronti: campionato (dove è in zona Europa), Conference League (che la vede a un passo dal passaggio diretto agli ottavi) e appunto Coppa Italia.

Sarà una gara da “dentro o fuori”, per questo il tecnico ha chiesto ai suoi di non sbagliare approccio. «L'obiettivo è passare il turno, quindi dobbiamo scendere in campo con la massima attenzione», ha detto. «Siamo soddisfatti di dove siamo, ma la strada è ancora lunga pur avendo dimostrato di essere una squadra che può dare fastidio a tutti».

Dall’altra parte, scalpita il Parma, primo in classifica in Serie B assieme al Venezia e voglioso di ben figurare anche in Coppa Italia. Pecchia ha lasciato chiaramente intendere che vuole la qualificazione e che non lascerà nulla di intentato per ottenerla.

RIPRODUZIONE RISERVATA