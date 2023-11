Oggi tocca a Roma, Atalanta e Fiorentina  

Atalanta e Roma per qualificarsi agli ottavi, Fiorentina per avvicinarsi allo stesso risultato. Oggi comincia il ritorno nei gironi di Europa e Conference League e le squadre italiane scendono in campo con buone prospettive.

In Europa League alle 18,45 i giallorossi sono impegnati a Praga contro lo Slavia. La squadra di Mourinho (il tecnico sconterà l’ultimo turno di squalifica dopo gli insulti all’arbitro Taylor nell’ultima finale di Europa League) è in testa con 9 punti davanti ai padroni di casa a quota 6: vincere significa qualificarsi. Torna Spinazzola, ancora assenti Pellegrini e Smalling, fuori Zalewski per uno stato influenzale. «L a partita sarà più dura dell’andata. A Roma abbiamo segnato al 1’ e dopo il 2-0 al 20’ la gara era sotto controllo», ha detto il tecnico portoghese, «lo Slavia è forte, ha qualità e organizzazione».

Alle 21 tocca alla Dea in casa contro gli austriaci dello Sturm Graz: nerazzurri in vetta al girone con 7 punti, ospiti secondi a -3 assieme allo Sporting Lisbona. «È la prima volta che la certezza della qualificazione può arrivare alla prima giornata del girone di ritorno: una possibilità da sfruttare», ha detto il tecnico Gasperini, «ma dobbiamo stare molto attenti contro una squadra giovane, veloce e capace». Mancheranno De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini.

In Conference League la Fiorentina gioca alle 18,45 in Serbia con il Čukarički, sconfitto all’andata 6-0. Viola al comando con 5 punti assieme a Ferencváros e Genk. Mancherà l’attaccante Beltran, ai box Castrovilli, Dodò e il giovane Kayode. «Dobbiamo tornare a vincere e a fare gol », ha detto il tecnico Vincenzo Italiano.

