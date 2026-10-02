Oggi sul palco del Festival “Lethe_rario” i Papi di Damilano e gli Indegni di Abate 

Oggi alle 18.45 all’auditorium comunali di via Cagliari 1, per il “Festival Lethe_rario” promosso dal Comune e organizzato dall’associazione Entilocali per lo spettacolo, il giornalista Marco Damiliano presenta il suo “Noi siamo i tempi - La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi” (Mondadori), un diario di viaggio che attraversa le due Americhe, quella di Papa Francesco e quella di Papa Leone XIV. Partendo dal progetto geopolitico e culturale dei due pontefici, attraverso interviste e testimonianze inedite, l’autore mette in luce la continuità tra i due pontificati pur nella diversità nell’atteggiamento, diretto quello di Francesco, prudente quello di Leone XIV, convergono nella stessa direzione: la condanna senza appello delle guerre, del nazionalismo che le fomenta, delle disuguaglianze crescenti e della distruzione ambientale.

Alle 20.30 l’Auditorium ospita Francesco Abate con “Gli indegni – Quasi un musical”, tratto dal suo romanzo “Gli indegni” (Einaudi). Accanto allo scrittore i musicisti Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca. Il racconto in scena si intreccia alle canzoni in un percorso tra parole, ricordi e ironia, che invita anche il pubblico a partecipare e a cantare. “Gli indegni” racconta l’amore inquieto tra Livio e Anaïs, dal loro incontro a un concerto di Patti Smith attraverso gli anni Ottanta, tra Cagliari, Firenze, Londra e Parigi. Un romanzo sulla giovinezza, sull’appartenenza e sul prezzo delle proprie scelte

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