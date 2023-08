Oggi stop alla raccolta rifiuti, domani servizio regolare 

Stop al servizio di igiene urbana per Ferragosto. E chiude anche il cimitero comunale.

Oggi mezzi e operai della De Vizia non passeranno casa per casa per il ritiro dei rifiuti previsto da calendario nelle diverse zone del territorio, come riporta la comunicazione diffusa dall’amministrazione comunale e dalla società che si occupa del servizio di nettezza urbana in città.

«A causa della chiusura degli impianti di recupero nella giornata del 15 agosto non sarà eseguito nessun tipo di raccolta porta a porta», viene annunciato nell’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune. Il servizio riprende regolarmente domani quindi, senza però prevedere il ritiro extra di quei rifiuti che sarebbero dovuti essere conferiti il martedì. «La successiva giornata di ritiro sarà eseguita come previsto da calendario», viene precisato nell’avviso.Un giorno di interruzione del servizio, e di possibili disagi, soprattutto per quelle zone dove il martedì è previsto il ritiro dell’organico e dove - per evitare di tenere i rifiuti in casa per giorni - in tanti saranno costretti a recarsi nel centro comunale di raccolta.

Oggi resterà chiuso anche il cimitero.

