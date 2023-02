Oggi spazio ai cavalieri più piccoli 

A vestire i panni del capocorsa è Lorenzo Carboni, nato il 21 settembre 2005, «un ragazzo che ha da sempre la passione per i cavalli. La partecipazione alla Sartigliedda del 2023 sarà, per Lorenzo, la sua sesta volta. Monterà un cavallo Giarab Sauro, di nome Montepulciano, di 16 anni», sottolineano dalla Pro Loco, associazione che cura l’organizzazione della manifestazione.

Non sono moltissimi, una ventina in tutto. Ma lo spettacolo che oggi mettono in scena sarà davvero emozionante. Oggi in via Duomo lo spazio è tutto dei mini cavalieri che, sulle orme lasciate ieri dai sartiglianti “più grandi”, danno vita alla Sartigliedda.

Non sono moltissimi, una ventina in tutto. Ma lo spettacolo che oggi mettono in scena sarà davvero emozionante. Oggi in via Duomo lo spazio è tutto dei mini cavalieri che, sulle orme lasciate ieri dai sartiglianti “più grandi”, danno vita alla Sartigliedda.

I protagonisti

A vestire i panni del capocorsa è Lorenzo Carboni, nato il 21 settembre 2005, «un ragazzo che ha da sempre la passione per i cavalli. La partecipazione alla Sartigliedda del 2023 sarà, per Lorenzo, la sua sesta volta. Monterà un cavallo Giarab Sauro, di nome Montepulciano, di 16 anni», sottolineano dalla Pro Loco, associazione che cura l’organizzazione della manifestazione.

Lorenzo è accompagnato da Luca Piras (secundu), nato il 10 luglio 2006, alla sua quinta Sartigliedda, che monta Intreu, un cavallo Giarab sauro di 18 anni. A completare la pariglia del capocorsa Filippo Corona (terzu), nato il 2 giugno 2005, alla sua sesta partecipazione alla Sartigliedda. Filippo, già Componidoreddu nella Sartigliedda del 2020, monterà una cavalla saura di nome Siria, di 11 anni.

Gli orari

L’appuntamento è alle 13 in piazza Roma per la vestizione di su Componidoreddu, alle 14 ci si sposta in via Duomo, dove si svolge la corsa alla stella e poi le pariglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata