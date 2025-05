Oggi Sinner: «Alzare i livello» 

Parigi. Jannik Sinner sta bene dopo i piccoli disturbi dei giorni scorsi ed è pronto ad affrontare il ceco Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros. Lo dice il suo allenatore, Simone Vagnozzi, il quale però prevede «un match complicato» per il n. 1, che dovrà «alzare il livello». L'inizio della partita è previsto attorno alle 12.30. «Lehecka tira forte, serve bene e per metterlo in difficoltà Jannik dovrà cercare di tenere in mano il gioco e non dargli tanto ritmo», ha spiegato Vagnozzi a Sky Sport. «Sono sicuro che alzerà il livello dell'intensità domani, e c'è bisogno perché sennò si mette male». «Dal punto di vista fisico sta meglio, siamo contenti di come si è ripreso da ieri», ha detto ancora l'allenatore. «Ha avuto un po' di acciacchi, di raffreddore, ma ha fatto un buon allenamento, quindi speriamo di iniziare subito bene».

Cobolli-Zverev

Attorno alle 13.30 (secondo match sulla “Chatrier”) sarà la volta di Flavio Cobolli. Il giovane romano è in forma ma nei sedicesimi è atteso dal numero 3 del mondo, il tedesco Alexander “Sascha” Zverev, uno dei grandi favoriti del torneo.

