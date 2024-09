Oggi si rinnova il rito delle nozze in catene 

Il giorno del sì è arrivato. Con strade vestite a festa e i futuri sposi, Fiorella Esu e Davide Musiu - la coppia scelta il Matrimonio selargino targato 2024 - pronti a giurarsi amore per tutta la vita nella parrocchia Maria Vergine Assunta. Davanti a un’intera città che aspetta di rivivere l’emozione dello sposalizio in catene, in diretta tv dalle 8 grazie alle telecamere di Videolina che riprenderanno le ultime tappe dell’antico Matrimonio selargino, dalla vestizione degli sposi sino alla cerimonia in chiesa e allo scambio delle promesse d’amore.

Archiviata la serenata in limba di venerdì sera, con Sa cantada a is piciocas, e il rito di ieri con il corteo che trasporta il corredo dei futuri sposi - il trasferimentu de is arrobas - oggi spazio alle nozze. Il corteo, accompagnato da oltre cinquanta gruppi folk, si snoderà da via Fratelli Bandiera - con partenza da Casa Cara dove si svolgerà il rito della vestizione della sposa - sino a piazza Maria Vergine Assunta per la cerimonia in campidanese, quest’anno celebrata da monsignor Giovanni Francesco Zuncheddu, passando per le principali strade del centro. Compresa via Matteotti che anche per quest’edizione - grazie al lavoro dei residenti - si conferma il tratto più suggestivo del percorso degli sposi verso la chiesa.

Alle 11 è in programma la celebrazione dello sposalizio in lingua campidanese, un’ora e mezza dopo lo scambio delle promesse d’amore nel tempio romanico di San Giuliano.

